Министр экономики Беларуси в Лунинце: фермерство и кредиты, промышленность и санкции

На прошлой неделе с рабочим визитом Лунинец посетил Министр экономики Республики Беларусь Александр Червяков. В рамках этой поездки он встретился с председателем Лунинецкого райисполкома Александром Савиной, провел прием граждан, а также побывал в ОАО «Полесьеэлектромаш», ПЧУП «Виктория» и РУПП «Гранит».

На Лунинетчине в настоящее время 45 тысяч гектаров пахотных земель. Фермеры же района готовы сегодня взять в аренду 70 тысяч. И это несмотря на то, что балльность почвы в регионе очень низкая. Но, благодаря своему трудолюбию, инициативе, предпринимательской жилке, им удается не только получать высокие урожаи, но и успешно продвигать свою продукцию как на внутреннем, так и на российском рынках.

В этом смог убедиться глава экономического ведомства, пообщавшись во время приема с руководителем одного из фермерских хозяйств Лунинетчины. Он рассказал, что занимается выращиванием плодоовощной продукции. В 2021 году посадил яблоневый сад на 60-гектарном участке. По словам фермера, через 3 года урожай может составить 15-20 тонн, а через 5 лет – до 50 тонн. Но, учитывая, что почва на Лунинетчине песчаная, а засушливое лето в последние годы случается часто, для деревьев необходим капельный полив. А это – не малые деньги. Финансовые вливания нужны также и на возведение фруктохранилища. Бизнес-план на этот проект, который требует 800 тысяч рублей инвестиций, у фермера есть.

По словам министра, в Беларуси созданы благоприятные условия для самореализации граждан в бизнесе, в том числе в сельском. Государство готово инвестировать в инициативы трудолюбивых граждан на земле. Под хороший бизнес-план можно найти доступные ресурсы по Указу №255 в Белагропромбанке, а также по линии Банка развития, где предлагается широкая линейка выгодных кредитных продуктов. Ситуация с выделением фермеру кредитов будет изучено и вопрос находится на контроле

Александр Викторович с интересом выслушал и другие идеи фермера. Например, выращивание брокколи. Кстати, ранее эту продукцию импортировали из Польши. Пока пробная партия этой овощной культуры произрастает на 8-гектарной площади и поставляется на прилавки магазинов страны через «сетевиков». В перспективе – засадить брокколи 100 гектаров площадей и обеспечить отечественный рынок. Такой проект потребует инвестиций в объеме, эквивалентном 2-3 миллионам евро. Поинтересовался Александр Червяков о техническом обеспечении хозяйства, как решаются вопросы приобретения запчастей и семян, о заработной плате наемных работников.

Министр ознакомился с работой предприятий, оценил перспективы их дальнейшего развития, затронул вопросы экспорта продукции в условиях санкций.

ОАО «Полесьеэлектромаш» – одно из предприятий холдинга «БМК» по выпуску электродвигателей различных модификаций и литейной продукции. С работой завода министра ознакомил директор Василий Колодич. Он же рассказал о планах, которые касаются производства товарного литья и модернизации цеха по производству электродвигателей. Новое оборудование позволит быть гибкими и оперативно реагировать на потребности рынка.

Если на заводе, история которого начиналась в далекие 70-е годы прошлого столетия, мало что изменилось с советских времен, прежде всего, это касается оборудования, то на частном предприятии «Виктория», которое специализируется на выпуске алюминиевой посуды, все совсем по-другому.

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Тут – современные станки, печи, технологии… И все это благодаря стараниям Татьяны Вдовенко и ее супруга Юрия Плаксина. Экспорт продукции, который в настоящее время составляет 50 процентов, позволил предприятию успешно развиваться и расширять ассортиментную линейку. Продукция «Виктории» неоднократно была отмечена самыми высокими наградами на республиканском и международном уровнях. У руководителей есть новые идеи, которые они озвучили Министру. Их также волнует конкуренция со стороны китайских производителей, поэтому Татьяна Вдовенко заострила внимание на ввозных пошлинах.

РУПП «Гранит» является промышленным гигантом не только региона, но и страны. Поэтому, безусловно, Александр Червяков побывал на этом предприятии, которым руководит Эдуард Гаврилкович.

Ознакомившись с работой «Гранита», Министр экономики оценил перспективы их дальнейшего развития, затронул вопросы экспорта продукции в условиях санкций. В ходе общения с трудовыми коллективами интересовался заработной платой, условиями и безопасностью труда, решением жилищных проблем.

По словам Александра Червякова, сегодня основная задача – немедленно выявлять проб-лемные вопросы, если таковые имеются. Совместно с отраслями и местной властью находить эффективные решения, как поддержать бизнес. Для субъектов хозяйствования жизненно важно оперативно перестраиваться и переориентироваться, находить своего потребителя. Александр Викторович отметил, что предприятия адаптировались в плане источников комплектующих. Они начали находить варианты здесь, в России, в Китае.

Он убежден, что, организовав логистику и схемы поставок на рынки дружественных стран, устойчивее станет экономика не только регионов и страны.

Елена Данилович

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