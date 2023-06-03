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Министр побывал с рабочим визитом в Лунинецком районе

03.06.2023
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2 июня министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский побывал с рабочим визитом в Лунинецком районе.

В ходе поездки он посетил республиканское унитарное производственное предприятие «Гранит», где встретился с его генеральным директором Эдуардом Гаврилковичем, а также председателем Лунинецкого райисполкома Александром Савиной. На смотровой площадке карьера Вадим Синявский ознакомился с организацией производственного процесса предприятия, а также понаблюдал за взрывом горной породы. Затем делегация отправилась в музей и ознакомилась с тематической экспозицией.

После этого министр посетил пожарную аварийно-спасательную часть № 2 г. Микашевичи. Вадим Синявский вручил заслуженную награду милиционеру-водителю группы задержания взвода милиции Лунинецкого отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь Никите Дедину, который в свободное от несения службы время спас на пожаре мужчину. В рамках визита он также пообщался с личным составом и ознакомился с материально-технической базой подразделения.

– Нужно оставаться всегда человеком, честно смотреть людям в глаза. И поступайте по совести, – отметил министр.

Республиканское унитарное производственное предприятие «Гранит» является крупнейшим в Европе по добыче и переработке плотных горных пород. Базируется оно на мощном Микашевичском месторождении гранита. В настоящее время карьер «Микашевичи» представляет собой самую большую открытую горную выработку в Центральной Европе.

21 октября 1973 года был произведен первый взрыв мощностью не более двух тонн взрывчатого вещества (сейчас производятся взрывы до 100 тонн и более), но именно он возвестил о рождении крупнейшего карьера в Беларуси.

Датой образования предприятия считается 29 декабря 1975 года, когда был подписан акт ввода в эксплуатацию первой технологической линии.

Пожарную безопасность на объекте обеспечивает пожарная аварийно-спасательная часть №2 Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям, которая находится в городе Микашевичи.

На территории предприятия спасатели совместно с его работниками, членами добровольной пожарной дружины регулярно отрабатывают тактико-специальные учения и занятия, проводятся профилактические мероприятия. Большое внимание уделяется объекту и в сфере обеспечения пожарной безопасности. Работники МЧС проводят регулярные проверки и мониторинги состояния пожарной безопасности на предприятии. С целью профилактики возникновения пожаров и гибели людей от них спасатели выступают перед трудовыми коллективами, доводят важные правила безопасности.

Информация областного УМЧС

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