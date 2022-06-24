МикашевичиНовости районаОбществоЭкономика

Министра иностранных дел Беларуси заинтересовала продукция предприятия Лунинецкого района

24.06.2022
151
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей у стенда РПУП "Униформ" Лунинецкого района

Международная выставка индустрии безопасности «Национальная безопасность. Беларусь-2022» проходит в Минске 22-25 июня.

Анатолий Насеня на выставке

Как рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Анатолий Насеня, она проводится как комплекс конгрессно-выставочных мероприятий, направленных на создание коммуникационной среды для обсуждения инновационных идей, обмена информацией о производственно-технологических достижениях в области специальных средств, специальной техники и вооружения, а также для широкомасштабного показа высокотехнологичных, инновационных разработок и готовых решений, способствующих совершенствованию технической оснащенности правоохранительных органов и других силовых структур, деятельность которых направлена на реализацию государственной политики Республики Беларусь в сфере обеспечения национальной безопасности

В выставке участвует и предприятие Лунинецкого района РПУП «Униформ». Продукцией предприятия заинтересовался министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей 

Фото Анатолия Насени и РПУП «Униформ»

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Временное отключение электроэнергии в деревне Гряда Лунинецкого района

Временное отключение электроэнергии в деревне Гряда Лунинецкого района

24.06.2022
Photo of Начальник Лунинецкого РОВД проведёт «прямую телефонную линию»

Начальник Лунинецкого РОВД проведёт «прямую телефонную линию»

24.06.2022
Photo of Безопасное лето. В Лунинце спасатели и дети «зажигают»….

Безопасное лето. В Лунинце спасатели и дети «зажигают»….

24.06.2022
Photo of Горячая клубничная пора//в ЗАГС или к прокурору//новые крупные магазины в районе — это и многое другое в номере «Лунінецкіх навін» за 24 июня

Горячая клубничная пора//в ЗАГС или к прокурору//новые крупные магазины в районе — это и многое другое в номере «Лунінецкіх навін» за 24 июня

23.06.2022
Photo of Лукашенко находится с визитом в России, предстоит большая программа общения с Путиным

Лукашенко находится с визитом в России, предстоит большая программа общения с Путиным

23.06.2022
Photo of Две маленькие девочки пострадали в ДТП в Житковичском районе

Две маленькие девочки пострадали в ДТП в Житковичском районе

23.06.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть