Министра иностранных дел Беларуси заинтересовала продукция предприятия Лунинецкого района

Международная выставка индустрии безопасности «Национальная безопасность. Беларусь-2022» проходит в Минске 22-25 июня.

Как рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Анатолий Насеня, она проводится как комплекс конгрессно-выставочных мероприятий, направленных на создание коммуникационной среды для обсуждения инновационных идей, обмена информацией о производственно-технологических достижениях в области специальных средств, специальной техники и вооружения, а также для широкомасштабного показа высокотехнологичных, инновационных разработок и готовых решений, способствующих совершенствованию технической оснащенности правоохранительных органов и других силовых структур, деятельность которых направлена на реализацию государственной политики Республики Беларусь в сфере обеспечения национальной безопасности

В выставке участвует и предприятие Лунинецкого района РПУП «Униформ». Продукцией предприятия заинтересовался министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей

Фото Анатолия Насени и РПУП «Униформ»