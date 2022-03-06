Общество

Минобороны опровергло очередные фейки о белорусских десантниках

06.03.2022
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Министерство обороны опровергло очередные фейки о белорусских десантниках, сообщили в ведомстве.

«Военное ведомство, конечно, гордится тем, что белорусские десантники в последнее время пользуются особой популярностью у мировых СМИ, блогерского сообщества и просто диванных воинов», — отметили в Минобороны.

«За последние несколько дней диванные эксперты и украинские «свидетели» «видели» наших десантников под Житомиром и Харьковом, «сдавали в плен» под Киевом, объявляли «о бунтах». Вместе с мифической «колонной из 300 танков» они «воевали под Черниговом». Теперь, по мнению отдельных Telegram-каналов, военнослужащие пошли искать «хорошую жизнь» в Украине. Разочаруем диванное «экспертсообщество», — сказали в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что десантники, как и все Вооруженные силы, находятся в Беларуси и выполняют задачи в соответствии с предназначением, определенные главнокомандующим Вооруженными силами.

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