Минобороны рассказало иностранным дипломатам о развертывании региональной группировки войск СГ

В Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко провел брифинг о деятельности белорусского оборонного ведомства, направленной на обеспечение безопасности Республики Беларусь в условиях текущей военно-политической обстановки. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Участие в мероприятии приняли 19 иностранных военных дипломатов, аккредитованных при Министерстве обороны.

Валерий Ревенко отметил высокий уровень напряженности вокруг Беларуси, вызвавший необходимость принятия комплекса дополнительных мер стратегического сдерживания, направленных на недопущение дестабилизации ситуации и развязывания военной агрессии против Республики Беларусь и Союзного государства.

Иностранные военные представители были подробно проинформированы о порядке и местах развертывания региональной группировки войск (сил) на территории Беларуси, мероприятиях оперативной и боевой подготовки, планируемых к проведению группировкой.

Помощник министра обороны подчеркнул, что решение о развертывании РГВ принято и реализуется исключительно для усиления обороны границ Союзного государства.

По окончании брифинга состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе и путях выхода из сложившегося кризиса системы общеевропейской безопасности.