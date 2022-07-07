Минский школьник на озере в Лунинецком районе спас тонувшего мужчину

В Лунинецком районе 14-летний школьник из Минска спас тонувшего в озере мужчину, сообщили в Брестской областной организации ОСВОД.

Случай произошел 5 июля на озере Вульковское вблизи агрогородка Вулька-2. Ученик столичной школы отдыхал вместе с сестрами на пляже. Подросток увидел в воде примерно в 200 м от берега тонувшего мужчину. В этот момент никого из взрослых мужчин поблизости не оказалось, и юноша поспешил на помощь. Очевидцы в это время вызвали скорую помощь. Когда школьник вытащил мужчину на берег, уже приехали медики. Они провели реанимационные мероприятия и привели пострадавшего в чувство, затем его госпитализировали в Лунинецкую ЦРБ.

ОСВОД планирует поощрить смелого парня. К слову, есть информация, что он занимается в секции водного поло.