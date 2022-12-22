Общество

Минтруда разъяснило, как белорусы будут работать и отдыхать в январе

22.12.2022
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Как белорусы будут работать и отдыхать в январе, разъяснило Министерство труда и социальной защиты, 

Так, 1 и 2 января в Беларуси официальные выходные.

На январь 2023 года расчетная норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье составит 167 часов и 161 час — для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье.

Расчетная норма рабочего времени установлена постановлением Минтруда и соцзащиты №67 от 2 ноября 2022 года «Об установлении расчетной нормы рабочего времени на 2023 год».

belta.by

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