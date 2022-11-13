Минздрав: данные о переполненном коечном фонде в Брестской области не соответствуют действительности

Министерство здравоохранения официально заявляет: появившаяся информация о якобы переполненном конечном фонде в Брестской области не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве подчеркнули: система здравоохранения — это бренд Беларуси. «Мы приглашаем пациентов из Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины для прохождения любого спектра медицинских обследований, процедур, хирургических вмешательств. Квалифицированные врачи готовы оказать медицинскую помощь, есть высокотехнологичное оборудование. В Брестской области есть возможности для проведения операций любого характера», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве заверили: места есть, в стационарах готовы помочь. Так, по данным на воскресенье, в области свободны 437 коек, в том числе хирургические и реанимационные.

belta.by

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