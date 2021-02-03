Минздрав: необоснованного повышения цен на лекарства не будет

Необоснованного повышения цен на лекарства не произойдет, заявил журналистам заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко, передает корреспондент БЕЛТА.

“Минздрав готов к любому диалогу и любым предложениям со стороны всех участников фармрынка, поэтому мы уверены, что необоснованного повышения цен на лекарственные препараты не будет”, – сказал Дмитрий Чередниченко.

По его словам, предприняты определенные действия совместно с МАРТ и другими заинтересованными ведомствами по разработке и принятию соответствующих мер. В частности, руководством Минздрава проведены встречи с представителями Ассоциации международных фармацевтических производителей, отечественных компаний, сегодня состоялась встреча с дистрибьюторами, представителями крупных аптечных сетей. “Мы нашли точки соприкосновения и увидели понимание (и со стороны фармбизнеса, и отечественных производителей) важности той проблемы, которая в настоящий момент имеется. И все выразили заинтересованность в том, чтобы ее решить”, – отметил замминистра.

Предложены конкретные меры, которые будут выполняться. Производители лекарственных препаратов должны снизить отпускные цены на 2%. Уменьшится и размер применяемых надбавок при формировании оптовых и розничных цен: на 2% на уровне оптового звена и на 5-6% на уровне розницы. “Таким образом мы нивелируем введение НДС, и индекс потребительских цен, который установлен на 2021 год в размере 104,9%, будет выполнен”, – добавил Дмитрий Чередниченко.

Он уточнил, что этот показатель индекса потребительских цен установлен для лекарств, которые относятся к категории социально значимых. К ним относятся наиболее востребованные населением препараты, в том числе для лечения болезней сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. На период пандемии это противовирусные, противовоспалительные лекарства, часть – антибиотики. Перечень корректируется.

Замминистра также отметил, что маржинальность лекарственных препаратов очень высокая. По его словам, это подтверждается тем, что в отделе лицензирования Минздрава достаточно много запросов на получение лицензий на фармацевтическую деятельность и открытие новых аптек. “Я думаю, в данной ситуации есть ресурсы, в том числе у фармбизнеса, чтобы сделать цены удобоваримыми и не повышать необоснованно”, – добавил он.

Как сообщалось, в связи с изменениями Налогового кодекса с 1 января 2021 года изменился законодательно установленный порядок взимания НДС по лекарственным средствам и медицинским изделиям, ранее освобожденным от этого налога, а именно: при реализации на территории Беларуси таких товаров, при их ввозе в страну введена ставка НДС в размере 10%.