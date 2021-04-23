Минздрав опубликовал график работы учреждений здравоохранения на майские праздники

Минздрав рассказал, как будет организовано оказание медицинской помощи населению в выходные и праздничные дни в мае.

Больницы 1, 9, 11 мая будут работать по графику праздничного дня, 2 мая – выходного, 8 и 15 мая – субботнего и 10 мая – по графику рабочего дня.

Изменения коснутся также поликлиник, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических организаций, аптек, организаций медицинской техники и др. 1, 9 и 11 мая они будут работать как в праздничный день, 2 мая – как в выходной, 8 и 10 мая – по графику субботы и 15 мая – по графику рабочего дня.