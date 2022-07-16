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Минздрав: рост заболеваемости COVID-19 ожидается с сентября. Нужно вакцинироваться!

16.07.2022
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Рост заболеваемости COVID-19 ожидается с сентября, сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы ожидаем рост заболеваемости с начала сентября, поэтому рекомендуем всем гражданам, особенно из групп риска, имеющим хронические заболевания, работающим на транспорте, в сфере бытового обслуживания, медикам, активно бустерироваться», — сказал Александр Тарасенко.

Замминистра отметил, что согласно приказу Минздрава бустеризация проводится вакцинами «Спутник Лайт» и «Спутник V».

Александр Тарасенко подчеркнул, что сейчас важно подготовиться к возможному подъему заболеваемости, поскольку омикрон мутирует. «Тем более что циркуляция варианта омикрона ВА.5 у нас также регистрируется», — заметил он.

На данный момент в Беларуси нет подъема заболеваемости. «Пока мы не регистрируем. Находимся в межэпидемическом периоде, и заболеваемость у нас меньше, чем в предыдущие межэпидемические периоды», — отметил замминистра.

Вместе с тем кампания вакцинации в Беларуси продолжается. «На сегодня можно говорить фактически о 70% вакцинированных из числа всего населения Беларуси в возрасте от 12 лет и старше. Вакцин для вакцинации и прохождения бустеризации (ревакцинации) достаточно: это «Спутник V», «Спутник Лайт», вакцина «Синофарм». То есть это те вакцины, с которыми мы работаем с начала кампании по вакцинации», — сказал Александр Тарасенко. Среди детей 12-17 лет на сегодня вакцинировано 26%.

Александр Тарасенко также рассказал, на каком этапе работа над отечественной вакциной. «Мы на сегодня осуществляем трансфер вакцины для опытно-промышленного производства. Промышленное производство планируется в конце 2023 — начале 2024 года», — отметил он.

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