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Минздрав утвердил график работы медучреждений в выходные и праздники в ноябре

01.11.2022
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Министерство здравоохранения утвердило график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в ноябре 2022 года, сообщает пресс-служба Минздрава.

Поликлиники, организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические организации, аптеки, организации медтехники, организации особого типа, больницы, РНПЦ 5 ноября будут работать по графику субботнего дня, 6 ноября — выходного дня, а 7 ноября — по графику работы в праздничный день.

belta.by

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