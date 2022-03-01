Минздрав утвердил график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в марте 2022 года.

Министерство здравоохранения Республики Беларусь утвердило график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в марте 2022 года, об этом сообщается на сайте министерства

Работа амбулаторно-поликлинического звена, консультативно-поликлинических отделений РНПЦ и больниц, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических организаций, аптечных организаций и организаций медицинской техники и других будет организована по следующему графику:

5 марта 2022 г. по графику работы в субботний день;

6 марта 2022 г. по графику выходного дня;

7 марта 2022 г. по графику работы в субботний день;

8 марта 2022 г. по графику работы в праздничный день;

12 марта 2022 г. по графику рабочего дня.

Работа больничных организаций здравоохранения, республиканских научно-практических центров (РНПЦ) будет организована по следующему графику:

5 марта 2022 г. по графику работы в субботний день;

6 марта 2022 г. по графику выходного дня;

7 марта 2022 г. по графику рабочего дня;

8 марта 2021 г. по графику работы в праздничный день;

12 марта 2022 г. по графику работы в субботний день.

При формировании графиков работы медицинского персонала будет учитываться складывающаяся эпидемиологическая ситуация и объемы медицинской помощи. Несмотря на выходные дни, будет обеспечена непрерывность лечебного процесса при оказании медпомощи населению. Традиционно служба скорой (неотложной) медпомощи будет работать в режиме повышенной готовности.