Минздрав: в каждой области Беларуси против гриппа привито более 40% населения

В Беларуси завершилась ежегодная кампания по вакцинации населения против гриппа. В каждой области привито более 40% населения, сообщает пресс-служба Минздрава.

Уточняется, что рекомендовалось привить против гриппа не менее 40% населения и этот уровень достигнут во всех регионах страны.

В целом по стране привиты более 3,7 млн человек, или 40,2% от всего населения страны, включая детей и взрослых. В Брестской области вакцинированы 40,6% населения, Витебской — 40,1%, Гомельской — 40,1%, Гродненской — 40,2%, Могилевской — 41,4%, Минской — 40,4% и Минске — 40,2%.

Вакцинация проводилась двумя вакцинами: «Гриппол Плюс» (производства РФ) и «ВаксигрипТетра» (Франция).

Из числа людей, входящих в группу высокого риска неблагоприятных последствий заболевания, профилактические прививки получили 75%. Из группы высокого риска заражения гриппом прививки получили 55,2% контингента. Наиболее активно проводилась вакцинация медработников и людей из учреждений с круглосуточным пребыванием, привито 86,5% и 82% соответственно

belta.by