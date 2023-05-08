«Мир детства». В ЦДТ Лунинца устроили праздник

В ГУО «Центр детского творчества г.Лунинца» прошёл День объединения по интересам «Время Dance» «Мир детства, сотканный из танца», сообщили у учреждении

Праздник детства, радости, энергии, хорошего настроения – праздник танца! Учащиеся объединения по интересам «Время Dance» подарили зрителям море положительных эмоций! Весёлые детские танцы сменялись серьёзными и сочетались с тематическими стихотворениями. Юные артисты очень старались, получая взамен бурные аплодисменты.

Директор учреждения Ольга Шохан поздравила ребят и педагога Алесю Дробович с успешным выступлением, вручила благодарность, поблагодарив учащихся, руководителя и родителей за творческий союз, который дал замечательные результаты.

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