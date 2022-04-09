Мир ждёт мощнейший экономический кризис (видео)

Экономическая война в самой активной фазе. Её цель – довести людей до отчаяния. Накануне Глава государства в ходе Совета Безопасности рассказал тонкости и нюансы того, что сейчас происходит. И ещё раз подчеркнул: вместе с трудностями открывается и окно возможностей.

Не все европейцы ещё понимают, почему санкции против России и Беларуси делают беднее и миллионы жителей ЕС. В Великобритании за пару недель газ дорожает на 80%, а правительство предлагает гражданам всего лишь одеяло. Во Франции Макрон говорит о вероятности введения талонов на еду.

О том, какие инициативы Беларуси станут следующими в разрешении конфликта у самых границ — в видео.