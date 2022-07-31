Общество
Мировой голод близко | Конец господства США | Польша метит Украину (видео)
ем больше таких недружественных стран — тем крепче связи с союзниками. Эффективно противостоять внешнему давлению могут только самодостаточные экономики.
Сегодня тема номер один — продовольственная безопасность. Нынешний аграрный сезон в мировом масштабе оценивается экспертами как один из самых проблемных. Результат есть там, где сельское хозяйство развивается давно, и к этому вопросу относятся действительно серьёзно.
— Как деньги вскрыли настоящую суть людей со светлыми лицами?
— Кого в Украине лишают гражданства?
— И серия неудивительных признаний бывших топ-чиновников США.