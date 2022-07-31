Общество

Мировой голод близко | Конец господства США | Польша метит Украину (видео)

31.07.2022
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ем больше таких недружественных стран — тем крепче связи с союзниками. Эффективно противостоять внешнему давлению могут только самодостаточные экономики.

Сегодня тема номер один — продовольственная безопасность. Нынешний аграрный сезон в мировом масштабе оценивается экспертами как один из самых проблемных. Результат есть там, где сельское хозяйство развивается давно, и к этому вопросу относятся действительно серьёзно.

— Как деньги вскрыли настоящую суть людей со светлыми лицами?

— Кого в Украине лишают гражданства?

— И серия неудивительных признаний бывших топ-чиновников США.

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