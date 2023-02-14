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Митинг-реквием в преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов прошёл в Микашевичах

14.02.2023
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Митинг-реквием в преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов прошёл в Микашевичах у памятника-мемориала.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя горисполкома Лариса Ольгомец, председатели организации ООО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»: районной – Николай Ковалец и первичной – Леонид Жиборт, представители военкомата, общественных организаций района, местных предприятий, учреждений образования и обычные жители.

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших  земляков и под звуки оружейных залпов возложили живые цветы и венки.

Наталья ЛЯЛЮК. Фото автора.

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