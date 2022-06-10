Митрополит Вениамин: через состояние души человека формируется история и будущее страны

Через состояние души отдельного человека формируется история и будущее страны и всего общества. Таким мнением на открытии международной конференции «1030-летие православной церкви в Беларуси: история и современность» поделился митрополит Минский и Заславский Вениамин, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, дата 1030-летия православной церкви на белорусских землях особо значима: она определила развитие духовной составляющей белорусского народа. «Преображение человека через принятие православной веры позволило духовно родиться нашему народу, сформировало его мировоззрение и нравственные устои. Благодаря духовной составляющей были преодолены трудные этапы нашей истории и мы живем сегодня в суверенной Беларуси с богатыми духовными традициями», — подчеркнул митрополит Минский и Заславский Вениамин.

Он также отметил, что в Беларуси с 1999 года действует представительство «Православной энциклопедии», которое занимается вопросами истории православия на белорусских землях. «Уверен, что ученые и государственные деятели Беларуси внесут достойный вклад в осмысление нашей истории и значения православия в жизни нашего Отечества», — дополнил митрополит.