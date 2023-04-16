Митрополит Вениамин: нам очень важно возвращаться к смыслу праздника Пасхи

Любые жизненные сложные ситуации преодолеваются верой во Христа, заявил в эфире телеканала ОНТ митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси

«Нам очень важно возвращаться к смыслу праздника Пасхи. Воскресение Христа из мертвых, что этому предшествовало? Великая пятница. Христос распят, ученики бежали, земля поколебалась, тьма, затмение, ужас объял людей. Но потом тишина, покой субботнего дня и праздник Воскресения Христова. Любые жизненные сложные ситуации, перипетии преодолеваются верой во Христа, который победил смерть, зло, грех. И Христа мы именуем Светом. Свет во тьме светится и тьма Его не объят, поэтому, обращаясь ко Христу, мы сможем все преодолеть», — сказал митрополит Вениамин.

Митрополит поздравил всех с Пасхой. «Пожелание прежде всего, чтобы радость Пасхи наполняла сердца глубоко, основательно, чтобы этой радостью мы делились с другими людьми. Чтобы последующие дни года мы возвращались снова и снова к переживанию Пасхи и в воскресные дни, и в будни, сознавая, что зло побеждено, — добавил он. — Многое даровано всему человечеству и каждому человеку. Этими дарами Божьими да будем пользоваться широко, обильно и с благодарностью любящему Богу — Отцу нашему и вместе с тем будем делиться этой радостью со всеми другими людьми».

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