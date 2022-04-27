Митрополит Вениамин о сохранении исторической памяти и праздновании 1030-летия православия

Церковь хранит историю через предания и богослужебные тексты, которые мы стараемся беречь от каких-то изменений. Об этом журналистам после божественной литургии в Свято-Рождество-Богородичном ставропигиальном женском монастыре в Гродно сказал митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси,

«Церковь хранит историю через предания, через богослужебные тексты, которые мы стараемся беречь от каких-то изменений. Хотя во время лихолетья много было утрачено. Но люди, пребывая в церкви, осознают, что здесь нужно быть искренними и честными, что слово не должно быть искаженным. Поэтому говорить об истории нашего народа в церкви мы стараемся в этом ключе», — отметил митрополит.

Он добавил, что церковь использует также возможность говорить об истории белорусского народа, о духовной составляющей на разных площадках. «Мы готовы говорить там, где нас готовы слушать, куда нас приглашают, там, где есть взаимодействие. Это и в системе образования, и на различных форумах молодежных, предприятиях, в трудовых коллективах, разных мероприятиях культурных. Мы готовы сказать свое слово, слово, основанное на духовной традиции нашего народа, на духовном богатстве. И чем больше мы будем знать и открывать духовную составляющую нашего народа, тем мы будем богаче духовно. А это намного значимее, чем быть просто богатым», — сказал Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Митрополит Вениамин затронул также тему празднования 1030-летия православия на белорусских землях — одно из определяющих событий Года исторической памяти. Он отметил, что эта дата очень значимая. «Она показывает историю развития духовности на белорусских землях. Важной вехой стало образование Полоцкой епархии, поэтому значимое мероприятие, приуроченное к этой дате, пройдет в Полоцке 5 июня, в день памяти преподобной Евфросинии Полоцкой. Центральные мероприятия пройдут также в Минске — городе, который был крайней точкой Полоцкого княжества», — сказал митрополит.

В Гродненской области празднование значимой даты пройдет с учетом истории Гродно и региона. «Мероприятия пройдут с учетом того, что здесь была древняя Коложская икона Божьей матери, Коложская церковь, Успенская церковь на древнем замчище. Все эти исторические моменты должны быть особенно осмысленны в этот юбилейный год. Вместе с тем новые исторические свидетельства должны быть открыты для широкого круга людей», — сказал митрополит Вениамин. Он также добавил, что основные торжества в Гродно пройдут 14-15 мая, когда намечено празднование в честь иконы Коложской Божьей матери. «Это будет значимое событие для города и мы приглашаем принять участие в молитвенном празднике, благословении бога, с чувством благодарности за то, что он хранит наши земли и даровал возможность прибывать в мире, согласии и любви», — заключил Патриарший Экзарх всея Беларуси.

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