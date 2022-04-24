Общество

Митрополит Вениамин: пусть пасхальная радость наполняет наши сердца

24.04.2022
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Пусть пасхальная радость наполняет наши сердца, заявил в эфире телеканала ОНТ митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси,

«Мы сегодня с вами сопричастны к той великой радости, которая пришла на землю 2 тыс. лет тому назад. Радость от того, что восстановлено общение Бога с человеком. Радость от того, что в царствие небесное двери ныне открыты и Господь всех принимает со своей любовью. Всем дарит свое обильное благословение и называет нас детьми Божьими, если мы желаем того и к этому стремимся», — сказал митрополит Вениамин.

Митрополит подчеркнул: «Пусть размышления о сегодняшнем празднике, осознание того, что сделал для нас Бог, сподвигнет и нас на все доброе и полезное по отношению и к ближним нашим, и к дальним, и к Отечеству нашему, и ко всему миру. Пусть радость о Христе воскресшем наполняет наши сердца».

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