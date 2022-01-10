Митрополит Вениамин: важно усилить духовно-нравственную составляющую в Основном законе

Важно усилить духовно-нравственную составляющую в Основном законе страны. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси,

“Семья – ячейка общества. Как поставлено дело, положение в семье, так и общество наше будет развиваться. Очень важно, чтобы традиционные семейные ценности были закреплены в Основном законе нашей страны. Кроме того, говоря о семье, перспективе развития семейной политики, важно, чтобы духовно-нравственная составляющая также была усилена в Основном законе. И важно, чтобы духовно-нравственное воспитание шире использовалась в школах, и в обществе об этом шире говорилось. Нужно привлечь внимание современных людей к тому, насколько важно, что происходит в душе человека, так мы сможем больше доброго, положительного привнести в жизнь нашей страны”, – сказал митрополит Вениамин.

Владыка подчеркнул: сегодня европейские страны меняют во многом подходы к пониманию семьи. “Мы ведь тоже живем в Европе, и эта тенденция продвигается и на нашу территорию. Важно, чтобы мы четко для себя понимали, где все-таки мы можем следовать примеру европейских стран, а где сказать, что нам это не подходит. Потому что мы знаем, что из этого ничего доброго не получится”, – добавил он.

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