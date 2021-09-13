Михаил Орда: Евросоюз фактически разрушает ООН

Игнорирование Европейским союзом устава, других документов ООН фактически разрушает эту организацию, делает ее слабой и недееспособной. Об этом заявил сегодня председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда на международной конференции “Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека”, которая проходит в Минске 13-14 сентября, передает корреспондент БЕЛТА.

“Сегодня в социально-трудовой сфере есть много новых вызовов и угроз. Часть из них возникает по объективным причинам, та же цифровизация, глобализация. Но есть и те угрозы, которые намеренно, искусственно создаются определенными политическими силами. Это в первую очередь то, что ряд стран сегодня совершено незаконно, в обход международных правил и норм применяют к другим государствам различные санкции. В результате страдают все слои общества – от работников предприятий до пенсионеров и детей”, – подчеркнул председатель ФПБ.

По его словам, эта тема касается не только Беларуси, но и многих других государств. “США более 100 раз вводили такие меры в отношении десятков стран, Евросоюз – порядка 20 раз. Это агрессия в чистом виде. И стремление разделить мир на сильных, которым позволено все, и слабых, которые должны подчиняться и становиться еще слабее. Это попытка ограничить суверенитет стран для того, чтобы усилить свое политическое влияние и получить экономическую выгоду. Таким образом, свое благополучие они строят за счет других государств. Это очень опасная тенденция в целом для мира. Подрывается международное право. Скажу больше: такими действиями Евросоюз делает слабой и недееспособной и фактически разрушает Организацию Объединенных Наций. Поскольку полностью игнорирует то, что прописано в уставе, резолюциях и других документах ООН”, – подчеркнул Михаил Орда.

Форум собрал пестрое экспертное сообщество: это авторитетные и знаковые отечественные и зарубежные специалисты, эксперты в области международного права, представители организаций и структур ООН, судебных органов, послы зарубежных стран, депутаты, общественные деятели. В течение двух дней они обсудят инициативы для сохранения стабильности в мире и основополагающих прав людей. Одним из центральных вопросов форума станет незаконность применения экономических санкций.

По итогам конференции планируется выработать резолюцию, которая будет направлена ЕС, МОТ и ООН, чтобы призвать международные организации применить те “защитные механизмы, которые на сегодняшний день существуют, но в данный момент не используются в отношении нашей страны”.