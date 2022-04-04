Михаил Орда: «Курс валют стабилизируется, соответственно должны быть отрегулированы и цены»

Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов, комментируя ситуацию на потребительском рынке страны.

“Профсоюзы ведут постоянный мониторинг цен. Сегодня эта тема особенно актуальна. Поэтому, кроме нашего ежемесячного анализа динамики цен на наиболее востребованные продукты, мы также проводим экспресс-мониторинги, во время которых смотрим, есть ли на полках магазинов необходимые для ежедневного потребления товары. Также мы анализируем те вопросы, с которыми к нам обращаются люди в этой сфере, – отметил Михаил Орда. – Как показывает опыт нашей работы, да и в целом жизнь, когда возникает какое-то напряжение, всегда, к сожалению, находятся те, кто хочет на этом нажиться. А если сказать точнее, находятся те, кто хочет нажиться на кошельках людей! Такую же ситуацию мы видим в отдельных сферах и сейчас. Когда произошло удорожание валют, продавцы очень оперативно на это отреагировали: ценники переписывались по несколько раз в день. При этом некоторые из них закладывали просто нереальный курс в стоимость товара, обосновывая это некими, по их мнению, рисками.”

В первую очередь речь здесь идет о непродовольственном сегменте товаров. Например, как показывает профсоюзный анализ, за последний месяц рост стоимости некоторых предметов личной гигиены, бытовой химии и других импортных товаров доходил до 80%.

“Сегодня курс валют стабилизируется. Соответственно должны быть отрегулированы и цены. Участники рынка должны прекратить спекулировать на колебаниях курса валют. И должны также оперативно, как повысили, “открутить” цены назад. Надо жить и работать по совести. Каждый должен понимать и отдавать себе отчет, что, завышая цены на необходимые товары, он буквально обкрадывает людей труда, которые ежедневно своим трудом зарабатывают эти деньги, – обратился к представителям коммерческих структур председатель Федерации профсоюзов. – Мы все вместе отвечаем за устойчивость и стабильность нашей экономики. И всегда должны действовать с оглядкой на интересы друг друга. А необоснованное увеличение цен неизбежно влечет за собой раскрутку инфляции. Это в свою очередь бьет по всем жителям страны и по любому бизнесу.”

Если говорить о ситуации с ценами на продовольственную группу, то здесь существенный рост стоимости также отмечен по импортным товарам. В основном это завозные овощи, фрукты.

“Например, стоимость бананов выросла более чем на 70%. Да, это не товар первой необходимости, но их покупают для детей, покупают пожилые люди. И поставщики, которые работают на нашем рынке не первый день, должны поумерить свои аппетиты и думать не только о мгновенной прибыли, но и о людях. Иначе это чистой воды крохоборство и спекуляция. Так нельзя!” – подчеркнул Михаил Орда.

В то же время, несмотря на все внешние вызовы, стоимость белорусских продуктов, как правило, меняется незначительно.

“Белорусские крестьяне, переработчики, несмотря на определенный рост затрат, на логистические сложности, вызванные незаконными санкциями, ищут и находят решения, чтобы не взвинчивать цены, – отметил председатель национального профцентра. – Что же касается наличия продуктов, то в этом вопросе в последнее время очень много вбросов: то, гречка, мол, пропала, то мука или еще что. Поэтому на этот вопрос мы обращаем особое внимание. Проверяем планово и внепланово магазины во всех регионах – и городские, и сельские. И вывод здесь однозначный: дефицита продуктов нет и не предвидится. На прилавках есть абсолютно все необходимое: от пресловутого сахара, муки и гречки до растительного масла, мясной и молочной продукции.”

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