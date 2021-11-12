Михаил Орда прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе

Испытание холодом, импровизированные дома и надежда на помощь. Ситуация на белорусско-польской границе остается напряженной уже который день.

Напомним, что большая группа иностранцев, большинство из арабских стран, появилась в районе пункта пропуска «Брузги» 8 ноября. Беженцы, а среди них много женщин и детей, намеревались попасть в Польшу, но застряли на белорусско-польской границе.

Мигранты разбили палаточный лагерь и уже 5 дней живут под открытым небом. В условиях приближающейся зимы беженцы нуждаются в медицинской помощи, еде, теплых вещах. По мере возможности в лагерь доставляется гуманитарная помощь общественными организациями и волонтерами. Федерация профсоюзов также не осталась в стороне от проблемы.

– Люди, которые бегут от войны, бегут от голода, от разрухи, четко сказали, куда они идут – в Германию, Францию, Великобританию – в те страны, которые в долгу перед ними за их разрушенные государства. Но Европа вместо помощи, которую они обязаны предоставить по международному праву, цинично издевается над людьми. Это фашистское отношение. Сегодня европейские, польские политики, как и в прошлом веке, снова делят людей на высшую и низшую расы, на тех, кто имеет право жить в тепле и достатке, и тех, кто должен страдать за колючей проволокой. Где здесь гуманизм, о котором постоянно твердит Евросоюз, где их ценности, о которых они так много говорят? В том, чтобы травить детей перцовым газом и молча наблюдать за страданиями людей? Эта ситуация еще раз подтвердила: европейские политики полностью игнорирует международное законодательство и те обязательства, которые сами же свято клялись выполнять, – прокомментировал ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе председатель ФПБ Михаил Орда.

В этой ситуации ФПБ оказывает гуманитарную помощь мигрантам, которые сегодня помогают тем, кто по вине западных политиков лишился дома, поскольку профсоюзы – организация, которая поддерживает людей и в трудную минуту протягивает руку помощи.

По словам Михаила Орды, человеческое отношение к людям характеризует нашу нацию – это в крови и в менталитете белорусов. Даже в годы Великой Отечественной войны, когда не было ничего, люди делились последним. И это не образное выражение. Европейцы, которые после войны побывали в плену, сегодня с благодарностью вспоминают, как белорусы делили последний кусок хлеба с ними пополам.

– Сегодня мы действуем с тех же позиций, как в свое время наши предки передали старшему поколению белорусов, а те нам: «Если люди оказались в беде – им надо помочь!» – резюмировал Михаил Орда.

ФПБ уже начала поставку гуманитарной помощи для мигрантов. Отраслевым профсоюзом торговли совместно Белкоопсоюзом сформированы машины с продуктовыми наборами, которые отправились на белорусско-польскую границу. Беженцам передано 3 тыс. комплектов продуктов. В сухпайках – питьевая вода, лаваш, колбасные изделия, лапша быстрого приготовления.

В лагерь беженцев для передачи гуманитарной помощи сегодня отправились директор Гродненского городского филиала облпотребобщества Андрей Конопацкий и заместитель председателя обкома отраслевого профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства Анатолий Пукач.

– Сегодня мы с болью в сердце наблюдаем за событиями, происходящие с мигрантами на границе, и не можем молчать. В стихийном лагере, где сейчас находятся беженцы, много женщин и маленьких детей. Они ночуют под открытым небом при минусовых температурах. Люди, которые сейчас волею судьбы оказались в сложной жизненной ситуации, поверили обещаниям о красивой жизни на Западе. На деле все оказалось не так! – сказал Анатолий Пукач.

В последующие дни профсоюзы продолжат поставлять гуманитарную помощь мигрантам.

Алина ВЕРАС

Фото БЕЛТА