Михаил Орда: «Разрушить промышленность Беларуси у западных политиков не получится»

Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов, посетив ОАО «Агат – электромеханический завод», который с 17 декабря 2020 года находится под незаконными санкциями Европейского союза.

Предприятие «Агат – электромеханический завод» основано 1 декабря 1952. Завод производит технику специального назначения, а также комплектующие для машиностроительных предприятий.

Как отразились санкции на работе предприятия

Под санкциями Европейского союза ОАО «Агат – электромеханический завод» находится с 17 декабря 2020 года. Сначала они в чем-то усложнили работу предприятия. Сейчас ситуация наладилась. Руководство компании приняло план мероприятий, которые помогли справиться с негативным влиянием санкций.

– Чем больше нас давят, тем мы становимся крепче, – отметил директор ОАО «Агат – электромеханический завод» Николай Балигатов. – Санкции сделали нас более независимыми. Теперь необходимые для производства технические средства, которые ранее были вынуждены закупать в странах Евросоюза, мы разрабатываем и производим сами. Также мы налаживаем взаимодействие с другими отечественными предприятиями.

Кроме того, в ближайших планах завода – модернизация предприятия, создание новых корпусов, расширение производства.

Профсоюзы в беде не оставят

Во время посещения завода председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда подчеркнул, что разрушить промышленность Беларуси у западных политиков точно не получится. Профсоюзы будут отстаивать интересы белорусских трудящихся, в том числе в международных институтах.

– По задумке европейских чиновников работники завода, а это около 700 человек, должны были остаться без работы. Хотя это предприятие, люди, которые здесь работают, никогда ничего не нарушали – ни в международных законах, ни в правилах торговли. Такие действия со стороны Евросоюза – это преступление против интересов людей, это беспредел и бандитизм в международном масштабе, – отметил Михаил Орда.

Как подчеркнул председатель ФПБ, профсоюзы неоднократно обращались к европейским чиновникам с призывом соблюдать законность и отказаться от санкционной политики, которая противоречит основополагающим нормам международного права.

– Мы также неоднократно призывали услышать голос простых белорусов. Но правда в том, что этих европейских чиновников совершенно не интересует, что будет с людьми в результате их агрессивной политики. Поэтому сейчас мы принимаем меры, чтобы юридическим путем понудить так называемый «коллективный Запад» соблюдать международное право и права наших людей, – сообщил лидер национального профцентра.

В сентябре этого года Федерация профсоюзов совместно с правительством и объединением нанимателей провела международную конференцию. Во время форума эксперты сделали однозначный вывод: санкции нарушают основополагающие нормы международного права. Юристы подготовили соответствующее заключение. Кроме того, Федерация профсоюзов заключила соглашение с Белорусской коллегией адвокатов. Уже подобраны юридические кампании за рубежом, которые готовы в международных инстанциях доказывать незаконность санкционной политики.

– Это необходимо сделать, чтобы остановить агрессивную политику Евросоюза не только в отношении Беларуси, но и других стран, которые они пытаются себе подчинить, – подчеркнул председатель ФПБ.

Что касается работы предприятий страны в условиях санкций, то пример завода «Агат» доказывает: при слаженной работе всего коллектива этот негативный фактор можно преодолеть. И, к слову, этот пример – не единичный. На ряде других промышленных гигантов, в отношении которых ввели санкции, также активно развивают собственное производство, налаживают кооперацию с другими отечественными предприятиями.

Виктория ЯКИМОВА

Фото Валерий КАРТУЛЬ