Михаил Орда: «Вытокі» стали настоящим открытием нашей культуры, самобытности, спорта

Август – самый олимпийский месяц. Много ярких и памятных моментов на этом отрезке лета пережили белорусские атлеты и все, кто любит спорт. Достаточно вспомнить XXXII летние Олимпийские игры в Токио.

На главных стартах года белорусские спортсмены завоевали 7 медалей. Кстати, 2 из них в копилку национальной сборной принесли профсоюзные спортсмены. А в последний уикэнд лета минчан и гостей столицы на спортивные мероприятия в формате олимпийского квеста пригласил республиканский культурно-спортивный фестиваль «Вытокi. Крок да Алiмпу».

Яркий праздник с мая по август уже принимали в Лиде, Орше, Кобрине, Мозыре, Бобруйске и Солигорске. Настал черед Минска. Двухдневный фестиваль в столице Беларуси начался с экскурсии по историческому центру – Верхнему городу. Гости посетили Городскую ратушу, где открылась выставка современного белорусского искусства и детского рисунка. Приятным сюрпризом стал и концерт органной музыки Валерия Шмата «Мой крок да Алiмпу» в концертном зале «Верхний город». Кстати, подготовку культурной составляющей фестиваля взяли на себя ООО «АртХаос» и ООО «БелБрендАудит».

Центром притяжения второго фестивального дня стала площадка у минского Дворца спорта. Даже дождь не помешал минчанам посетить 28 августа праздник спорта и здоровья.

Уйму спортивных активностей для минчан и гостей города подготовили организаторы фестиваля «Вытокi. Крок да Алiмпу» в Минске – Национальный олимпийский комитет и Федерация профсоюзов Беларуси.

– Если взять статистику, то только в олимпийских квестах попробовали себя несколько десятков тысяч молодых людей, подростов и детей, а в целом участниками фестиваля стали несколько сотен тысяч человек. В Год единения народа и 30-летия НОК мероприятие получилось, как мы и задумывали, масштабным. «Вытокi» объединили белорусов. Люди приходили семьями, с удовольствием участвовали в спортивных и культурных мероприятиях. Каждый город был по-своему хорош, везде старались удивить и найти изюминку в регионе, – отметил в разговоре с журналистами Президент НОК Виктор Лукашенко. – Двоякое чувство: грусть, что заканчивается проект, но в то же время мы довольны, что фестиваль людям понравился. Уже задумались, как обобщить накопленный за 4 месяца опыт и перенести его с пользой на будущий год. Хочу высказать благодарность соорганизаторам мероприятия и местным властям, без которых бы праздник не стал столь популярным у населения.

К слову, профсоюзы вносят свой вклад в создание необходимых условий для полезного отдыха и занятий спортом молодого поколения белорусов. В 103 профсоюзных спортивных школах сегодня занимаются более 34 тысяч детей и подростков. Здесь культивируют 51 вид спорта и только 11 их них – не олимпийские. Познакомиться с достижениями профсоюзных спортивных учреждений, а также звездами большого спорта можно было во время региональных олимпийских дней.

– «Вытокi» стали настоящим открытием нашей культуры, самобытности, спорта. И самое главное – возможностей развития в нашей стране, – такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда во время проведения завершающего этапа фестиваля в Минске. – В каждом регионе мы видели очень много талантливых детей, взрослых, которые увлеченно занимаются своим делом. Есть много возможностей для того, чтобы каждый мог развиваться, достигать новых целей. Есть талантливые педагоги, яркие личности в спорте, культуре, которые своим примером мотивируют других.

Лидер национального профцентра выразил уверенность, что в каждом регионе после посещения фестиваля очень многие по-настоящему загорелись тем, чтобы найти себе новое увлечение.

В Минске же на заключительном этапе фестиваля профсоюзные спортивные учреждения вновь подготовили тематические спортивные площадки. Минская центральная СДЮШОР профсоюзов «Спартак» показала свои достижения в тяжелой атлетики, Минская городская СДЮШОР профсоюзов по гимнастике художественной им. Л.Г. Годиевой порадовала выступлением юных гимнасток, а воспитанники СДЮШОР первичной профсоюзной организации ОАО «1-я Минская птицефабрика» продемонстрировали свои умения в гребле на каноэ.

Много посетителей привлек Городок здоровья, организованный системой санаториев «Белпрофсоюзкурорт». В частности, санаторием «Приднепровский» был разыгран тур выходного дня на двоих.

– «Вытокi. Крок да Алiмпу» – очень зрелищное и масштабное мероприятие. Таких спортивных праздников должно быть больше, они способствуют популяризации спорта среди детей, – выразила свое мнение директор Минской городской СДЮШОР профсоюзов по гимнастике художественной им. Л.Г. Годиевой Ольга Пужевич. – Наша школа по художественной гимнастике основана в 1978 году заслуженным тренером СССР Ларисой Годиевой. В СДЮШОР мы вырастили 8 заслуженных тренеров, 11 заслуженных мастеров спорта и более 170 мастеров международного класса. Наши воспитанницы входят в состав в национальной команды Республики Беларусь. Юные гимнастки могут равняться, к примеру, на серебряных призеров Ксению Санкович и Александру Наркевич, а также чемпионов II Европейских игр по художественной гимнастике в групповых упражнениях Карину Ермоленко и Анну Швайба.

Все спортивные мероприятия на площадках у Дворца спорта проходили в формате олимпийского квеста. Юные спортсмены участвовали в конкурсах и получали ценные призы.

Ребята пробовали силы в футболе, баскетболе, волейболе, гандболе, теннисе, хоккее, чирлидинге, гребле на байдарках и каноэ, гребле академической, боксе, каратэ, дзюдо, гольфе, легкой атлетике, акробатике, фигурном катании, пожарно-спасательном спорте, велоспорте, пулевой стрельбе, конном спорте, парусном спорте, гимнастике художественной, роллерспорте, скейтбординге.

Самые смелые могли сразиться в лучном пинболе, сыграть с друзьями в урбанбол, измерить скорость своего броска в хоккее, посмотреть с набережной Свислочи флайборд-шоу, и выступление гребцов и представителей парусного спорта.

Директор Минской центральной СДЮШОР профсоюзов «Спартак» Виталий Белобоцкий, как и его коллега Ольга Пужевич, подчеркнул, что фестиваль «Вытокi» – хорошая реклама спорта среди детей:

– Это здорово, когда дети приходят на тематические спортивные площадки, загораются тем или другим видом спорта, записываются в секции и приобщаются к здоровому образу жизни. Что касается нашей СДЮШОР, то мы – одна из сильнейших в республике школ единоборств. У нас открыты 7 отделений, где культивируются вольная борьба, бокс, таэквондо, армрестлинг, тяжелая атлетика, кикбоксинг и таиландский бокс, а наши воспитанники – чемпионы Республики Беларусь, – отметил Виталий Белобоцкий.

К слову, Минск лидирует среди регионов страны по развитию физической культуры и спорта. В столице можно заниматься на 3724 спортивных площадках, в их числе 43 стадиона, 237 специализированных спортивных залов, 14 крытых манежей, 2 гребные и 35 лыжных баз, 67 бассейнов, 10 ледовых арен.

– Символично, что «Вытокi» проходят накануне Дня знаний. Это важное событие: дети горожан могут посмотреть, насколько развит спорт в Минке, – считает председатель Минского городского объединения профсоюзов Александр Щекович. – Мы видим сегодня большое представительство спортивных школ профсоюза, у нас в столице их более 15. Здесь занимается много деток, и сегодняшнее мероприятие, я уверен, даст стимул ребятам записываться в секции и заниматься спортом, а родителям их поддержать.

В спортивном празднике в Минске приняли участие олимпийские чемпионы и призеры Игр, в том числе и триумфаторы недавних стартов в Токио.

– Когда есть мечта и стремление – можно реализовать любые цели. Свой путь в большой спорт я начал с детства и верил, что смогу попасть на Олимпийские игры. Все получилось, я стал бронзовым призером в прыжках в высоту, – отметил Максим Недосеков, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио. – «Вытокi» – отличная возможность для детей самостоятельно выбрать, чем бы они хотели заниматься.

Весь день возле Дворца спорта работали фуд-корт, зона семейного отдыха и выставка-продажа «Белорусские бренды». Объекты общепита, региональные, минские городские и республиканские предприятия представили продукцию, которая развивает историко-культурные традиции этносов, живущих в нашей стране.

Мед, зефир и пастила от «Красного пищевика», шоколад от «Коммунарки», сыры и молочные продукты Кобринского маслодельно-сыродельного завода, шашлыки и прочие угощения от «Лидахлебопродукта», мороженое и напитки хладокомбината №2 – лишь часть ассортимента на продажу и для дегустации на выставке.

Любителям самобытных сувениров с национальным колоритом было из чего выбрать на ярмарке изделий ручной работы мастеров из разных уголков Беларуси.

На главной сценической площадке фестиваля у Дворца спорта определили лучших молодых исполнителей в вокальном конкурсе. Победители получили не только дипломы и призы, но и возможность работать с лучшими педагогами страны, развиваться дальше.

Завершит фестивальную программу концерт в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларуси под управлением главного дирижера Виталия Кульбакова с участием популярных артистов. И, конечно, какой фестиваль без фейерверка – он озарит вечернее небо в 22 часа. Безусловно, культурно-массовый праздник «Вытокi. Крок да Алiмпу», который 4 месяца шагал по стране, продолжится в новом сезоне.

Анжела ЛЮДЫНО. Фото Валерия КАРТУЛЯ, noc.by