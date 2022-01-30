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Мнение: события в Украине и Казахстане могли стать белорусским сценарием, если бы не решительность власти

30.01.2022
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События в Украине и Казахстане могли стать белорусским сценарием, если бы не решительность власти. Об этом заявил министр информации Беларуси Владимир Перцов в программе “Клуб редакторов” на телеканале “Беларусь 1”, 

“Что было бы тогда (если бы в Беларуси в 2020 году случился государственный переворот ), мы все наблюдали на экранах наших телевизоров. Не надо строить иллюзий. С небольшими отклонениями, модификациями Казахстан – это наш сценарий, Украина – это тоже примерно наш сценарий. От того, как бы вел себя Президент, в целом верхушка, элита, так бы и разворачивались события. И жертвы, и потери суверенитета, и войны, и экономический крах – было бы так, а может быть, и хуже”, – убежден Владимир Перцов.

Руководитель телеканала “ОНТ” Марат Марков подчеркнул: если бы протестующие в Беларуси пришли к власти, страну развалили бы в ноль. “Тем более что у нас изначально на 2020 год и экономика, и государство, и ресурсы – все это уже есть, все выстроено. И для того чтобы все это сожрать – вот было тогда, если бы Президент не вышел (на улицу в разгар протестов)”, – считает он.

“А я думаю, что мы бы сейчас с вами наблюдали толпы на улице с плакатами “Верните Лукашенко!”, – высказала свою точку зрения директор представительства МТРК “Мир” в Беларуси Ольга Шпилевская.

Как сообщалось, Александр Лукашенко, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, задал белорусам риторический вопрос: “А если бы Лукашенко не было в августе 2020 года, что было бы? Простите за нескромность. Я уже отвечал на этот вопрос. Я тогда с ребенком по улице с автоматом бегал не потому, чтобы себя показать. Это была опасность. Я бегал и защищал свое, потому что я это создал своими руками вместе с вами. Но я был впереди, я принимал решения эти. И вас защищал, как своих детей. Я вас не мог бросить. И моя жизнь тогда ничего бы не стоила. Так решительно я был настроен. И не дай бог, другой был бы Президент”

belta.by

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