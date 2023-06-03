Общество

Мнение: “Вытокі” – по-настоящему семейный фестиваль

03.06.2023
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Спортивно-культурный фестиваль “Вытокi. Крок да Алiмпу” – по-настоящему семейный праздник. Такое мнение высказала журналистам соорганизатор фестиваля, директор ООО “БелБрендАудит” Валентина Дынич

“Наверное, мы не найдем другого такого мероприятия, где будет настолько велико на каждый квадратный метр количество семейных групп. Поэтому я хочу подчеркнуть: чем и хорош по-прежнему этот праздник и в том числе третий сезон – это семейный фестиваль, где каждый может найти и дело по душе, и проявить себя”, – сказала Валентина Дынич.

Она обратила внимание, что фестиваль развивается, в его программе появляются новые мероприятия и локации. “В рамках фестиваля теперь есть театральный мини-фестиваль. Он прекрасен тем, что каждый спектакль открывает и еще раз подтверждает какую-то важную для нас ценность. Мы уже говорили о любви, о семье, – отметила соорганизатор. – Новшества есть как в культурной, так и спортивной части. Это и новый интеллектуально-образовательный проект “Вытокi. Quiz”, и новая локация “Игры нашего двора”. В культурной части появились прекрасные мастер-классы, которые объединяют всех от мала до велика, но в общем – нацелены на подрастающее поколение”.

belta.by

 

 

 

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