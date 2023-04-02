Общество

Мнения. Руководитель Барановичского отделения Белорусской железной дороги – о Послании Президента

02.04.2023
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Валерий ВЕРЕНИЧ, начальник Барановичского отделения железной дороги:

– Я был на подобных форумах и каждый раз отмечаю, что наш Президент всегда говорит открыто и откровенно, четко дает понять, что главное, а что второстепенное. Послание 2023 года проходило в сложной ситуации, которая сложилась вокруг нашей страны, в условиях беспрецедентного санкционного давления. Мне кажется, главу нашего государства слушал весь мир, а сердца присутствовавших в большом зале Дворца Республики бились в унисон. Чувствовалось, как единодушно принимают делегаты слова Александра Григорьевича: важные, четкие, по существу.
Как руководителю большого транспортного предприятия мне особенно близок посыл о том, что как бы ни складывалась ситуация, какой бы ни была обстановка, все зависит от нашей эффективной работы. Основа развития Беларуси, фундамент благополучия каждого из нас – крепкая экономика. Несмотря на всю напряженность нынешней ситуации, от Послания Президента исходила уверенность в завтрашнем и послезавтрашнем дне, в далекой перспективе. 

Очень хотелось бы, как сказал глава государства, чтобы и наши соседи, и все государства Земли объявили у себя такой Год мира и созидания, как это сделала нынче Беларусь. И еще один очень важный посыл, думаю, направлен к каждому белорусу: только вместе, сплотившись, объединившись, как единая страна, мы cможем выстоять, преодолеть трудности. Несмотря ни на какую погоду за окном нашей родной Беларуси. 

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