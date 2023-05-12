«Многодетные семьи, модернизация теплосетей и уловки мошенников» — читайте в газете «Лунінецкія навіны» за 12 мая
Номер газеты «Лунінецкія навіны» за 12 мая
Основные темы:
День Победы в Беларуси и Лунинецком районе
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Простые радости семьи Марины и Григория Хвесюк из Микашевич
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Самая большая и дружная семья в районе живет в агрогородке Дятловичи. У Павла и Любови Шпак 12 детей
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О том, почему нужна служба в армии, и о том, насколько важно сейчас повышать боеготовность
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Праздника Победы на Украине больше не существует
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Централизованный экзамен в Лунинецком районе
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Калі бацькі ўсім сэрцам любяць сваю зямлю, шануюць памяць продкаў, паважаюць навакольных, то яны, нават не прыкладаючы ніякіх намаганняў, быццам паміж справай, перадаюць высокія пачуцці сваім дзецям.
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Новые рабочие места в Микашевичах
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Здарэнні ў Лунінецкім раёне: пасядзелі каля мангала, развялі вогнішчы…
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Частичное отключение в Микашевичах горячего водоснабжения в связи с модернизацией тепловых сетей. С чем именно связаны временные неудобства и что это даст людям?
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Колькі ў Лунінецкім раёне сёлета паявілася новых шлюбаў і іншыя падрабязнасці ад аддзела ЗАГС Лунінецкага райвыканкама
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ХVІ турнір юных гісторыкаў Лунінеччыны
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Падрабязнасці крымінальнай справы ў адносінах да былога кіраўніка будаўнічай арганізацыі раёна.
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«Дапамога» коштам у 8 тысяч рублёў ад махляроў. Падрабязнасці
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