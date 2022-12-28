МНС рассказало об изменениях порядка налогообложения для ИП и физлиц с 2023 года

Об изменениях порядка налогообложения для индивидуальных предпринимателей и физических лиц в 2023 году рассказал журналистам заместитель министра по налогам и сборам Игорь Скринников,

Что меняется для индивидуальных предпринимателей

С 1 января 2023 года окончательно уходит упрощенная система налогообложения. «Эта норма в налоговом законодательстве появилась еще в прошлом году с отсрочкой по вступлению полной отмены упрощенной системы налогообложения. Для ИП сохраняется общий порядок налогообложения с уплатой подоходного налога, где налог считается от разницы между полученной выручкой и понесенными расходами. Ставка подоходного налога увеличится с 16% до 20%», — рассказал Игорь Скринников.

Также сокращается сфера применения единого налога для индивидуальных предпринимателей. «К примеру, уйдут такие виды деятельности, как техобслуживание и ремонт транспортных средств, производство одежды и обуви, предоставление парикмахерских и медицинских услуг, в том числе стоматологическая деятельность. Почему мы предлагаем к отмене эти виды деятельности? Они малоиспользуемые плательщиками. По сути, считаное количество плательщиков, которые в масштабах страны заявляют и применяют эти виды деятельности», — отметил замминистра.

С начала следующего года устанавливается обязанность применения индивидуальными предпринимателями, сдающими жилье в краткосрочную аренду, только единого налога. По словам представителя МНС, анализ показал, что за последний год ряд ИП перешел с единого налога на уплату подоходного налога. «Все бы хорошо, но анализ выручки, особенно по этому году, показал, что рост спроса на этот вид услуг был непропорционален росту выручки. Более того, при росте спроса выручка у таких индивидуальных предпринимателей начала сокращаться. Это позволило сделать выводы, что этот рынок достаточно непрозрачен и от нас просто-напросто скрывают доходы. Мы пошли на этот шаг в том числе потому, что жилищно-коммунальным службам необходимо предъявлять таким ИП полный размер коммунальных платежей, а это налоговая информация», — рассказал Игорь Скринников.

С начала следующего года основным и единственным налоговым режимом для индивидуальных предпринимателей при сдаче имущества в краткосрочную аренду будет являться единый налог. Его особенность в том, что ИП должны заявить все квартиры, которые будут подлежать сдаче в аренду, и на основании этой информации будет рассчитываться налог. Информация будет передаваться в том числе в жилищно-коммунальные службы.

Кроме этого, с 2023 года увеличиваются ставки единого налога. Учитывая это, ведомство предусмотрело ряд переходных норм в Налоговом кодексе, чтобы эти изменения воспринимались субъектами хозяйствования и ИП максимально спокойно. Новые ставки единого налога будут применяться при исчислении налога, срок уплаты которого наступит после 30 января. «По сути, они будут применяться начиная с февраля 2023 года. Такую же норму мы реализовывали в прошлом году», — подчеркнул Игорь Скринников.

Для предпринимателей, которые утратили право на применение единого налога либо которые не определились с налоговым режимом, предусмотрена возможность представления уточненных налоговых деклараций до 30 января 2023 года. Кроме этого, предусмотрено право плательщика, изъявившего желание перейти на подоходный налог в течение первого квартала 2023 года, перейти на него. Переход может быть осуществлен с любого месяца первого квартала следующего года. Более детальную информацию плательщики увидят уже в самом законе, который будет подписан главой государства в ближайшее время, отметил замминистра.

Игорь Скринников добавил, что за последние годы институт индивидуального предпринимательства несколько дискредитировал себя. «Объем поступлений от индивидуальных предпринимателей за последние 10 лет из года в год стабилен — от 2% до 2,5%, причем это только в объеме поступлений, контролируемых налоговыми органами. Доходы в консолидированные бюджеты несколько больше, потому что есть еще таможенные платежи и иные доходные источники бюджета», — сказал он.

Что меняется для физических лиц

С 1 января 2023 года для физлиц вводится налог на профессиональный доход. Это новый налоговый режим, полностью основанный на цифровом взаимодействии, начиная от постановки на налоговый учет и заканчивая его уплатой. Все будет осуществляться через мобильное приложение «Налог на профессиональный доход». «Это наш цифровой продукт, основанный на полном дистанционном взаимодействии плательщика и налогового органа», — отметил Игорь Скринников.

Новый режим возможен к применению гражданами Беларуси, а также негражданами, проживающими на территории Беларуси, желающими осуществлять некую деятельность, которая предусмотрена соответствующим перечнем для применения этого налогового режима. «Для его применения достаточно скачать мобильное приложение. Все необходимые подготовительные работы и согласования с площадками и Google Play, и App Store завершены. В зависимости от оперативности партнеров мы рассчитываем, что приложение появится в открытом доступе уже 1 января. Оно будет размещено и на официальном сайте МНС», — сказал замминистра.

Игорь Скринников отметил, что предусмотрены разные способы идентификации физлица, но самым распространенным станет верификация через оператора сотовой мобильной связи. Для пользователя это будет самый простой и удобный способ регистрации.

Что касается перечня видов деятельности, которые вправе будут применять плательщики налога на профдоход, то он регламентируется постановлением правительства №851. По словам Игоря Скринникова, многие обращаются с вопросом, почему же в этот список не попали те или иные виды деятельности. «В статье 1 Гражданского кодекса определены виды деятельности, которые физические лица вправе осуществлять и которые не относятся к предпринимательской деятельности. Этим мы в настоящее время и ограничены. Постановления правительства не могут иметь более высокую юридическую силу по отношению к нормам законов, декретов и указов. Гражданским кодексом конкретно определен перечень видов деятельности, и мы не могли сделать наш разрешенный к применению налога перечень шире», — отметил замминистра.

По его словам, Министерство экономики сейчас прорабатывает вопрос о корректировке порядка ведения предпринимательской деятельности. «Если нормы будут уточняться, то мы готовы корректировать постановление №851 на предмет возможного расширения перечня видов деятельности», — подчеркнул Игорь Скринников.

Несмотря на то, что этот список ограничен, МНС все же установило определенные нормы в Налоговом кодексе для фриланса, рассказал он. «Это люди, которые осуществляют некую дистанционную работу, но законодательно определения этих терминов не установлены. Поэтому мы решили в налоговом законодательстве определить эту категорию. Мы не называем их фрилансом, но это категория физлиц, которые будут вправе применять налог на профессиональный доход. Гражданин должен найти через интернет заказчика на выполнение работ или оказание услуг, осуществлять работу дистанционно, вне местонахождения заказчика, а результат выполненных работ или оказанных услуг должен передаваться дистанционно», — пояснил замминистра.

В МНС поступают вопросы и по возможности отнесения к этой категории физлиц, оказывающих профессиональные виды услуг (бухгалтерские, юридические и т.д.). «Мы пока не спешим комментировать этот вопрос, поскольку он требует согласования с иными заинтересованными на предмет регулирования этой деятельности актами законодательства», — сказал Игорь Скринников.

Как меняется уплата сбора для ремесленников и лиц, оказывающих услуги в сфере агроэкотуризма

Министерство экономики планирует уточнять перечень видов деятельности, в отношении которых плательщик вправе применять ремесленный сбор, на предмет сокращения, отметил Игорь Скринников. «В течение первого полугодия плательщики спокойно могут применять этот налоговый режим, но начиная с 1 июля 2023 года физические лица смогут применять его только в том случае, если будет решение местных органов власти, что деятельность плательщика относится к ремесленной. Почему мы это делаем? У нас достаточно много зарегистрированных ремесленников, но по факту людей, осуществляющих ремесленную деятельность, гораздо меньше. Чтобы не было злоупотреблений или налоговых манипуляций, когда люди регистрируются ремесленниками во избежание иных налоговых либо социальных последствий, нормы будут несколько ужесточаться», — подчеркнул замминистра. С 1 января 2023 года плательщики будут уплачивать сбор не как ранее (всю годовую сумму в размере Br62), а ежемесячно по Br6, если с 1 июля не будет решения местных органов власти о том, что деятельность относится к ремесленной. Если госорганы не подтвердят это, то плательщик должен будет перейти на налог на профдоход.

То же самое предусмотрено для агроэкотуризма. С 1 января 2023 года сумма сбора будет составлять Br37. «Только если с местными органами власти принято решение, что физлицо вправе осуществлять эту деятельность, гражданин будет платить соответствующий сбор», — пояснил Игорь Скринников

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