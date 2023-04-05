Мобильная группа проверила объекты «Водоканала» в Микашевичах и Лунинце

О том, что несчастные случаи имеют место и среди работников водоканала, рассказал по дороге в Микашевичи начальник Пинской межрайонной государственной инспекции труда Владимир Андрикевич. Как пример, привел случай, который не так давно произошел в Бресте: «В здании канализационно-насосной станции, расположенной на территории областной клинической больницы, после того, как прервалась связь с работницей водоканала, на место прибыли медсестра и врач. Во время оказания помощи они также потеряли сознание. Медиков спасти удалось, а женщину, к сожалению, нет. Причиной гибели стало отравляющее воздействие вредных газообразных веществ…»

Несмотря на то, что предприятия и организации Лунинецкого района принимают меры по недопущению и предупреждению производственного травматизма, несчастные случаи с тяжелыми последствиями все же иногда случаются. Как соблюдаются нормы законодательства об охране труда в цехе №2 очистных сооружений «Водоканала» в Микашевичах, пыталась выяснить мобильная группа во время очередного рейда.

Проверяющих встретили начальник участка канализации г. Микашевичи Николай Дорошко и инженер по охране труда предприятия Александр Синковец. Они предоставили необходимые документы, средства защиты и оборудование, провели по складским помещениям и боксам. Разрешения на выполнение работ повышенной опасности, требующих проведения специальных организационно-технических мероприятий, оформляются и выдаются в надлежащем порядке. Проводятся инструктажи по технике безопасности и проверка знаний, которые фиксируются в журналах. Слесари-ремонтники, допущенные к выполнению работ, имеют удостоверения о присвоении квалификационной категории по профессии «слесарь аварийно-восстановительных работ»…

Экскурсия, проведенная Николаем Дорошко, помогла узнать больше об условиях труда.

Как работают очистные сооружения? Какие есть способы очистки воды? Для этого поднимаемся по ступенькам. Все начинается с приемной камеры. Через нее сточные воды городской канализации поступают на очистные сооружения. Задача камеры – погасить чрезмерную скорость потока и распределить поток на несколько каналов.

Пройдя через решетки, вода попадает в песочницы, которые, как нетрудно догадаться, удаляют из нее песок. Затем поступает в первичные отстойники. В цехе №2 их четыре. После брожения вода поступает в аэротенки. Здесь начинается суть биологической очистки: специальный активный ил (смесь различных бактерий и простейших организмов) перерабатывает биологические отходы. На самом деле такие же процессы происходят и в озерах, где на дне находится подобная грязь. Однако разница заключается в масштабе и скорости. Для улучшения «аппетита» бактерий на очистной станции используется большое количество воздуха. После аэротенков биологически очищенная вода с примесью активного ила поступает во вторичные отстойники, где постепенно оседает на дно. После этого практически чистая направляется в отводной канал, затем в Пангаласовский, а оттуда – в Случь…

В этот же день мобильная группа посетила объекты водоканала в Лунинце, проведя мониторинг и проконтролировав выполнение предыдущих замечаний.

Елена Данилович

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