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Молодежь Барановичского отделения БелЖД зажигает! И Лунинец с вами!

23.10.2022
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Проведена спартакиада среди молодёжи Белорусской железной дороги. В соревнованиях приняло участие 6 команд отделений стальной магистрали, которые традиционно состоялись на базе отделения «Свитязь» санатория «Магистральный», сообщает Барановичское отделение БелЖД

Общекомандные места распределились следующим образом:

Первое место — Барановичское отделение железной дороги
Второе место — Минское отделение железной дороги
Третье место — Гомельское отделение железной дороги.

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