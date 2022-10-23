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Молодежь Барановичского отделения БелЖД зажигает! И Лунинец с вами!
Проведена спартакиада среди молодёжи Белорусской железной дороги. В соревнованиях приняло участие 6 команд отделений стальной магистрали, которые традиционно состоялись на базе отделения «Свитязь» санатория «Магистральный», сообщает Барановичское отделение БелЖД
Общекомандные места распределились следующим образом:
Первое место — Барановичское отделение железной дороги
Второе место — Минское отделение железной дороги
Третье место — Гомельское отделение железной дороги.