«100 идей для Беларуси»: презентуй свой инновационный проект

Начался прием заявок на республиканский молодежный инновационный проект «100 идей для Беларуси», организуемый общественным объединением «БРСМ».

Как рассказала первый секретарь райкома Ольга Арабей, принять участие в проекте могут молодые люди (коллектив авторов) в возрасте от 14 до 31 года (молодые ученые до 35 лет), направившие свои заявки в виде проектов или бизнес-идей.

Работы могут быть поданы в любой территориальный комитет общественного объединения «БРСМ» либо первичную организацию с правами районного комитета.

Критерии оценки проекта таковы: актуальность заявленной темы и практическая значимость работы; реальность реализации проекта; новизна идеи; современность, инновационность подходов в решении заявленной проблемы; четкость и логическая обоснованность в постановке целей, задач инновационного проекта (исследования) и ясность путей их достижения; оригинальность авторских концепций и практических рекомендаций.

Номинации проекта:

энергетика, в том числе атомная, и энергоэффективность;

агропромышленные технологии и производство;

промышленные и строительные технологии и производство;

медицина, фармация, медицинская техника;

химические технологии, нефтехимия;

био- и наноиндустрия;

информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии;

рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов;

национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций;

общество, экономика и социальная сфера.

Оставить заявку можно по ссылке до 1 октября. Отбор заявок и определение лучших в регионе проектов пройдет до 15 ноября. Победители примут участие в областном этапе.