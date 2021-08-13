2 делегата представляли Лунинетчину на 44-ом Съезде БРСМ

«Единство молодёжи, сила Беларуси!» – под таким девизом 14 августа в г. Минске прошел 44 Съезд Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». Его участниками стали делегаты из всех регионов страны. Они представляли учащуюся, студенческую, работающую, сельскую, служащую молодежь.

На форуме были подведены итоги деятельности организации за период с 2017 года, а также определена дальнейшая стратегия ее развития. Первым секретарем ЦК ОО “БРСМ” избран Александр Лукьянов. В работе съезда принимал участие Глава Администрации Президента Республики Беларусь Игорь Сергеенко, который выступил с обращением от имени А.Г. Лукашенко к молодежи, а также лично поздравил активистов общественного объединения со значимым событием.

Лунинецкий район представили 2 делегата: первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ» Ольга Арабей и механизатор КСУП «Синкевичский» Денис Буневич.

Попросили делегатов поделиться впечатлениями.

Ольга Арабей:

Мое присутствие на подобном съезде – впервые, поэтому, действительно волнующее и особое. Многие выступающие давали оценку работы ОО «БРСМ», но больше всего меня впечатлил и взбудоражил анализ событий 2020 г. Ведь я тоже участвовала в избирательной компании Президента Республики Беларусь в качестве наблюдателя, и пропустив через себя хорошо известные всем нам события прошлого года, ещё больше осознаёшь, насколько важно думать именно своей головой, не ведясь на провокации, которых было немало и быть настоящим патриотом своей Родины не только на словах, но и на деле! Так же мне очень приятно, что именно ОО «БРСМ» реализовывает множество патриотических проектов, направленных на единение нашего народа, которое сегодня – превыше всего!

Денис Буневич:

Я очень рад, что мне выпала такая возможность поучаствовать в самом главном событии жизни ОО «БРСМ». На съезде чувствовалась дружеская, теплая атмосфера, было приятно видеть улыбки и позитивное настроение участников. Прошло все очень по-молодежному. Мы почувствовали себя единой семьей.