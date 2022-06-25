Клубничный мед и шашлык на фестивале во Дворце (Лунинецкий район) — фоторепортаж

Традиционный — девятый — региональный фестиваль «Лунінецкія клубніцы» прошел во Дворце.

Как отметил председатель Лунинецкого райисполкома Александр Савина,, Дворец по праву носит звание клубничной столицы, а сегодня здесь — настоящий клубничный рай и ягодное великолепие.

И вообще во Дворе в этот раз было много открытий — эксклюзивные старушки и необычные подворья, шашлык клубничный и клубничный мед.

Гостей праздника радовали коллективы художественной самодеятельности нашего района, а также гости из соседних районов.

Более подробно — в ближайшем номере «Лунінецкіх навін».

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