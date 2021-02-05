Концепция развития МООП ориентирована на национальные интересы страны – БРСМ

В основе концепции развития молодежного правоохранительного движения лежат национальные интересы страны. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Гончарова.

“Сегодня в силу сложившихся обстоятельств наступил определенный момент истины, который позволил нам глубоко оценить, что сделало государство за период независимости. Это ни в коем случае нельзя разрушать, а наоборот, в Год народного единства нам всем необходимо сплотиться и сохранить Беларусь для будущих поколений. Все это обостряет важность обеспечения национальной безопасности и требует от нас, молодых, существенного изменения отношения к своему делу – учебе, работе, службе. На жизненно важные национальные интересы страны, безопасность в ее многогранном понимании нацелена новая концепция развития движения молодежных отрядов охраны правопорядка. В ее основе лежит многоступенчатая система подготовки участников движения МООП по определенным направлениям”, – рассказала Александра Гончарова.

Система подготовки участников молодежных отрядов охраны правопорядка будет проходить в три этапа в соответствии с возрастными категориями: ознакомительный (14-16 лет), ознакомительно-ориентированный (16-18) и практический (от 18 и старше).

“На молодежных диалоговых площадках определены направления, которые интересны для ребят, состоящих в движении. Конечно же, в качестве преемственности мы оставляем изучение специфики службы в силовых ведомствах и спортивное направление – прохождение курсов физической подготовки. Новые направления МООП – поисковая деятельность отрядов, информационная и кибербезопасность”, – отметила секретарь ЦК БРСМ.

Александра Гончарова подчеркнула, что на протяжении 17 лет молодежная организация дает ребятам возможность выбрать будущую профессию защитника Отечества, а также предоставляет разнообразные формы работы, популяризирующие службу в вооруженных силах, МВД, органах пограничной службы и МЧС. “6 февраля активисты движения МООП отметят свой профессиональный праздник, учрежденный БРСМ в 2012 году. Уже завтра стартует неделя МООП. По всей стране пройдут торжественные мероприятия: открытые диалоги, спортивные соревнования, чествования лучших представителей движения, презентации деятельности отрядов и многое другое”, – добавила она.