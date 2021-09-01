Молодые специалисты-медики прошли посвящение в профессию

20 молодых специалистов в этом году пополнили коллектив УЗ “Лунинецкая районная больница”.

По традиции в актовом зале провели “Посвящение в профессию”. С поздравительными словами и напутствиями выступили заместитель главного врача Эдуард Конопацкий и заведующая поликлиникой Людмила Елизова. Председатель профкома Татьяна Бобовник к тому же подготовила презентацию, в которой представила массу мероприятий, где активное участие приняли члены профсоюза.

Молодым специалистам вручили сертификаты посвящения в профессию “Целитель нового времени” и памятные сувениры. В свою очередь те пообещали, что оправдают доверие ответственным отношением к делу, чуткостью к пациентам, совершенствуя свои практические и теоретические навыки.