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Молодые специалисты-медики прошли посвящение в профессию

Заместитель главного врача ЦРБ Эдуард Конопацкий и врач акушер-гинеколог женской консультации Ирина Андруш

20 молодых специалистов в этом году пополнили коллектив УЗ “Лунинецкая районная больница”.

По традиции в актовом зале провели “Посвящение в профессию”. С поздравительными словами и напутствиями выступили заместитель главного врача Эдуард Конопацкий и заведующая поликлиникой Людмила Елизова. Председатель профкома Татьяна Бобовник к тому же подготовила презентацию, в которой представила массу мероприятий, где активное участие приняли члены профсоюза.

Молодым специалистам вручили сертификаты посвящения в профессию “Целитель нового времени” и памятные сувениры. В свою очередь те пообещали, что оправдают доверие ответственным отношением к делу, чуткостью к пациентам, совершенствуя свои практические и теоретические навыки.

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Александр Ковко

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