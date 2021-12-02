Новые льготы при рождении детей планируются для молодых студенческих семей
Для молодых родителей, которые еще не закончили получать образование, планируется ввести новые льготы при рождении детей. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на выездном заседании коллегии Администрации Президента по вопросам реализации молодежной политики, передает корреспондент БЕЛТА.
Как показывают социологические исследования, семья занимает первую позицию в иерархии ценностей молодых людей в Беларуси. Брак рассматривается в качестве несомненного атрибута семейной жизни белорусов и особенно важен при принятии решения о рождении детей. “Вместе с тем вступление в брак и рождение детей неуклонно смещаются на более поздние этапы жизни. Современная молодежь на первых этапах жизненного пути выбирает образование и карьеру. И только ближе к 30 годам – семью и детей”, – отметила министр.
“С одной стороны, родительство в более осознанном возрасте повышает стабильность семей. С другой – говорит о снижении потребности в детях, – добавила она. – Задача государства – создать такие условия при рождении детей, которые позволяли бы за счет собственных возможностей и поддержки со стороны государства обеспечивать качество жизни молодой семьи”.
В социальной поддержке молодых семей министр выделила три основных блока: работа, жилье, поддержка при рождении детей.
Говоря о том, как государство способствует решению жилищных вопросов молодых семей, Ирина Костевич заметила: сейчас в приоритете наиболее нуждающиеся – многодетные семьи. “Поэтому задача текущей пятилетки – развитие рынка арендного жилья и повышение его доступности для семей с одним и двумя детьми”, – подчеркнула руководитель Минтруда и соцзащиты.
“Мы понимаем, что именно молодежь, которая еще учится, наиболее уязвима при рождении ребенка. Поэтому предлагается рассмотреть вопрос о предоставлении родителям, которые обучаются на дневной форме, права на бесплатное питание детям до двух лет жизни. Еще одна возможная мера – освобождение от платы за обучение родителей, если ребенок родился в период обучения”, – рассказала министр.
“Забота о молодой семье – это общее дело правительства, нанимателей и профсоюзов, поскольку все мы заинтересованы в том, чтобы белорусы как нация развивались в последующих поколениях”, – резюмировала Ирина Костевич.