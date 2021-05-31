“Ожившую книгу” создала ученица СШ №2 г. Микашевичи Анастасия Черноокая

На Лунинетчине завершилась сетевая акция «Чтение – дело семейное». Среди более чем 200 коротких видеороликов, фотографий, рецензий и отзывов о любимых произведениях больше всего привлекла внимание аудиокнига по одному из рассказов Михаила Ильина. Единственную в своем роде работу создала 9-классница СШ №2 г. Микашевичи Анастасия Черноокая.

– Чем заинтересовало это произведение?

– Рассматривала много вариантов, но прислушалась к совету школьного библиотекаря Галины Мироновой и остановилась на творчестве Михаила Ильина. Детский жил сто лет назад, но его произведения и сегодня читаешь с интересом. Они написаны просто и доступно. В них содержится много полезной информации о культуре, истории и разных повседневных вещах, которые окружают нас, а взрослые найдут в них ответы на сто тысяч детских «почему?». С помощью одноименного рассказа Михаила Ильина я решила напомнить слушателям о самом главном достоянии человечества – «Вечных книгах».

– Почему именно аудиоформат выбрала для подачи материала?

– Каждый из нас по-своему талантлив. Я, с легкой руки первой учительницы Елены Владимировны Баган, с начальных классов регулярно участвую в конкурсах чтецов. Часто выступаю на сцене во время школьных праздников. Понятное дело, когда определилась с произведением, другие не рассматривала – только аудиоформат. Правда столкнулась с некоторыми трудностями. Рассказ небольшой, сложно выделить отрывок, не потеряв смысл произведения. Поэтому решила прочитать его полностью. Но сделать это без шероховатостей получилось только с третьей попытки.

– Что предпочитаешь читать в свободное время?

– А разве оно есть, особенно когда учишься в выпускном классе? У меня «равноправие» в отношении к школьным предметам, среди которых нет, как говорят, любимых. Такой подход помогает получать глубокие знания и всесторонне развиваться. Если вдруг выдается свободное время, слушаю музыку, посещаю занятия танцами в коллективе «Эдельвейс», гуляю с друзьями или семьей.

Фото из семейного архива.