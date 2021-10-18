Под лозунгом «Молодость. Труд. Единство» в Лунинце состоялось закрытие Третьего трудового семестра

Мероприятие прошло при участии первого секретаря Лунинецкой РО ОО «БРСМ» Ольги Арабей, главного специалиста отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Лунинецкого райисполкома Игоря Горгуна, заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних Лунинецкого райисполкома Ольги Калугиной.

145 человек – столько парней и девушек было трудоустроено Лунинецким территориальным штабом студенческих отрядов в этом году. Первый трудовой опыт и первая зарплата, активное участие в реализации молодежных инициатив – таким было трудовое лето для активной молодёжи Лунинетчины.

Лучших командиров и бойцов студенческих отрядов поощрили грамотами и памятными подарками. Кроме того, на празднике были отмечены и наниматели из числа организаций и предприятий района: КСУП «Велута», КСУП «Полесская опытная станция», КСУП «Городокский», ОАО «Полесьеэлектромаш», КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ», ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз», СОЛ «Спутник».

Третий трудовой семестр-2021 закрыт, а это значит, что впереди новые задачи и амбициозные планы уже на будущий год. Для многих трудовые студенческие будни будут яркими воспоминаниями юности – время, когда все в месте сплоченно нынешнее поколение строило будущее своей страны в буквальном смысле.