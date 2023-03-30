«Полезные каникулы!» Работники ГДК в Лунинце заряжают позитивом

В рамках районной профилактической акции «Полезные каникулы!», которая проводится с 26 марта по 2 апреля 2023 года Лунинецким ГДК был разработан план мероприятий для детей города, куда включены разнообразные по содержанию и направлению мероприятия.

Задача профилактической акции «Полезные каникулы!» — обеспечение максимальной досуговой занятости несовершеннолетних, особенно состоящих на различных видах учёта.

Мероприятия организованы для учащихся всех школ города и получают позитивный отклик у детей. Каждый ребёнок сможет выбрать себе занятие по душе и провести свободное время с пользой!

Источник: городской Дом культуры Лунинца