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Представительницы профсоюзной первички “Гранита” – победительницы республиканского конкурса детского рисунка

Белорусским профсоюзом работников строительства и промстройматериалов подведены итоги республиканского смотр-конкурса детского рисунка «Безопасный труд родителей глазами детей».

В  возрастной категории  от 13 до 17 лет победительницей признана  Екатерина Таболич – ученица 8 «Б» класса ГУО «Средняя школа №2 г. Микашевичи».  Ее землячка-ровесница – ученица СШ №1 г. Микашевичи Алина Бакунович, которая также представляла на творческом состязании первичную профсоюзную организацию РУПП “Гранит”, вошла в число призеров этой же возрастной группы.

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Наталья Лялюк

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