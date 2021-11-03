Представительницы профсоюзной первички “Гранита” – победительницы республиканского конкурса детского рисунка

Белорусским профсоюзом работников строительства и промстройматериалов подведены итоги республиканского смотр-конкурса детского рисунка «Безопасный труд родителей глазами детей».

В возрастной категории от 13 до 17 лет победительницей признана Екатерина Таболич – ученица 8 «Б» класса ГУО «Средняя школа №2 г. Микашевичи». Ее землячка-ровесница – ученица СШ №1 г. Микашевичи Алина Бакунович, которая также представляла на творческом состязании первичную профсоюзную организацию РУПП “Гранит”, вошла в число призеров этой же возрастной группы.