Прокурор встретился с учащимися колледжей в Лунинце

Прокурор Лунинецкого района Юрий Прокопчук выступил перед учащимися и педагогическими коллективами в политехническом и сельскохозяйственном колледжах.

В ходе встреч Юрий Иванович рассказал о наиболее часто совершаемых преступлениях в молодежной сфере. Особое внимание было акцентировано на профилактику правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Прокурором были приведены примеры из практики о привлечении лиц к предусмотренной законом ответственности. Также был затронут вопрос о неотвратимости наказания за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.