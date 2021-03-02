Промопроект “Выбираем студотряд!” стартует в Беларуси 3 марта

Республиканский промопроект “Выбираем студотряд!” стартует в учреждениях образования Беларуси 3 марта, сообщила официальный представитель Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, командир Республиканского штаба студенческих отрядов (РШСО) Надежда Шаховская.

“Выбираем студотряд!” – это своеобразные дни открытых дверей в штабах студенческих отрядов БРСМ. Они позволяют информировать молодых людей о возможностях трудоустройства в третьем трудовом семестре. В начале марта мы даем старт мероприятиям в учреждениях высшего образования, а затем к промопроекту присоединятся штабы трудовых дел учреждений среднего специального и профессионально-технического образования. Каждую неделю в вузах и ссузах в определенные дни будут организованы рекламные кампании, популяризирующие студотрядовское движение.

Все желающие присоединиться к движению и поработать летом в студенческих отрядах смогут заполнить анкету на трудоустройство. При этом можно указать не только период работы, но и отметить желательный профиль (строительный, сельскохозяйственный, педагогический, сервисный, медицинский, экологический, производственный), а также другие пожелания: место работы, заработная плата”, – рассказала Надежда Шаховская.

По ее словам, проект “Выбираем студотряд!” помогает планировать трудоустройство молодых людей и грамотно координировать эту работу. “Сейчас у нас самая активная подготовка к третьему трудовому семестру: идет плановая организация обучения командиров и комиссаров студенческих отрядов, продолжается поиск востребованных вакансий и работодателей. Планируем трудоустроить не менее 25 тыс. бойцов. Подготовку к новому трудовому семестру РШСО фактически начал с конца прошлого года. В декабре уже были проведены занятия и тренинги. В Школе руководителей трудовых проектов реализован “Зимний маршрут”. По нему ребята “прошли” во время зимних каникул. Мы планируем реализовать в этом году еще четыре республиканских и международных трудовых проекта. Это “Всебелорусская молодежная стройка “Город молодости”, “Атлант 2021”, “Орленок” в детском оздоровительном лагере “Комсомольский” на базе Всероссийского центра “Орленок” совместно с Российскими студенческими отрядами, а также строительство магистрали М1 (Беларусь) совместно с Мобильными кадрами России”, – дополнила командир РШСО.

Студотрядовское движение – одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. В 2020 году силами всех структур Республиканского штаба студенческих отрядов трудоустроены 24 044 человека в составе 1689 студенческих отрядов. В основе движения лежит гражданско-патриотическое воспитание, направленное на сохранение исторической памяти и культурного наследия страны. Патриотические проекты реализуются постоянно.

БЕЛТА