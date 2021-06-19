Радость в почтовой сумке доставляет землякам Яна Кузнецова

Со стороны кажется, что в работе оператора почтовой связи нет ничего сложного. Приклеил старые, добрые марки на конверт, выдал посылку или бандероль, оформил денежный перевод, продлил подписку на газетно-журнальную периодику, пополнил баланс мобильного телефона – вот, в большинстве своем, и все обязанности. В реальности же современное почтовое дело – сложный процесс с множеством сервисов и услуг, все тонкости которого узнаешь только с опытом, – считает микашевичская жительница Яна Кузнецова.

– В выпускных классах средней школы планировала связать взрослую жизнь с банковским делом, но не сложилось, – рассказывает собеседница. – По совету родственников подала документы в Брестский колледж связи. После окончания учреждения образования направили в Лунинецкий участок почтовой связи, где трудоустроилась подменным оператором.

С той поры прошло почти четыре года. И сегодня это время Яне вспоминается с большим волнением. С одной стороны – гордость за первые самостоятельные шаги и востребованность в профессии, с другой – переживания за то, что справиться ли с обязанностями и как сложатся взаимоотношения с коллегами. Впрочем, ей повезло. Дружный коллектив участка тепло принял молодого специалиста, помог быстро освоиться и войти в курс дела.

– У нас работают замечательные люди. На себе проверила, при чем – не один раз! – улыбается Яна. – Отправляясь в очередную поездку в одну из деревень нашего района на подмену основного работника, который заболел или ушел в отпуск, даже не предполагаешь, с какой ситуацией, в том числе нестандартной, столкнешься на месте. Но я четко знаю, что достаточно одного телефонного звонка коллегам и меня детально проконсультируют по любому вопросу.

Несмотря на продвинутые информационные технологии и скоростной интернет, современная почта не утратила своей значимости, в особенности – в сельской местности. В небольших деревнях отделение связи все чаще выполняет не только свои прямые функции, но и, пусть не в полном объеме, банка и магазина.

– На какой бы почте не довелось работать, везде стараюсь найти положительные стороны, – подчеркивает горожанка. – Например, в большом отделении связи, где за смену выполняешь множество различных операций, – это общение с коллегами в режиме реального времени. Не меньше забот и в сельской местности, ведь там зачастую приходится совмещать обязанности заведующей, оператора, почтальона и т.д. Но и тут у меня приятные «бонусы» в виде новых интересных знакомств и встреч.

Перечень деревень, где уже довелось работать Яне Кузнецовой, займет не одну строчку. И везде жизнерадостная, терпеливая и позитивная девушка завоевала доверие и уважение среди клиентов, которые теперь зовут ее не иначе как «Наша Алексеевна!». Но больше всего ее любят люди преклонного возраста, они как никто другой, нуждаются в общении. Ведь какой бы ответственной работой не занималась Яна, она всегда найдет минутку, чтобы подарить посетителям искреннюю улыбку, помочь с выбором почтовой продукции или продовольственного товара, проконсультировать, как правильно воспользоваться тем или иным сервисом.

— К каждому человеку нужен подход, — уверена Яна Алексеевна. — Поэтому стараюсь всем без исключения уделить хоть немного внимания, чтобы люди с радостью снова спешили на почту. Конечно, есть постоянные клиенты, с которыми работать легче всего. Казалось бы, отработала в деревне всего несколько дней, а возвращаюсь в населенный пункт через год-два, а они все равно помнят, здороваются.

Для Яны Кузнецовой материальные блага не главное в жизни. Благодарность и улыбки клиентов, которым она регулярно доставляет не только хорошие новости, но и хорошее настроение, – вот ее самая большая награда. Кроме того, ощущение того, что она приносит пользу людям, придает девушки сил и энергии работать дальше.