Разговор на деликатную тему

На базе средней школы № 2 г. Лунинца состоялась встреча в формате открытого диалога с ребятами на тему: «Принимаемые меры по противодействию преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних, обороту детской порнографии и торговле людьми».

В мероприятии приняли участие заместители: начальника РОВД – Александр Яковец, председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома – Ольга Калугина, а также оперуполномоченный отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Валерий Протосовицкий и главный специалист Лунинецкого РК ОО «БРСМ» Людмила Ковалевич. Был озвучен ряд волнующих вопросов: буллинг, культура агрессии и насилия, социальные сети…