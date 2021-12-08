Состоялась встреча с молодыми специалистами

В нынешнем году на Лунинетчину прибыло 147 молодых специалистов. По доброй традиции юношей и девушек приглашают на встречу с руководством района. Именно такое мероприятие состоялось сегодня в зале Центра детского творчества. Быть на старте своей профессиональной карьеры – безусловно, очень волнительно. Поэтому важно услышать компетентные ответы на многие вопросы, в том числе касательно жилья, социальных льгот и гарантий. Перед молодежью выступили представители филиала №121 ОАО “АСБ”Беларусбанк”, медицины, отделов райисполкома: юридического, архитектуры, строительства и жилищного-коммунального хозяйства, организационно-кадровой работы, а также лидеры общественных организаций и БРСМ.

Конструктивный диалог с молодыми специалистами получился у председателя райисполкома Александра Пачко, который кратко рассказал о районе и его достижениях. Искренние ответы звучали на вопросы о семейных ценностях, религии, увлечениях и, пожалуй, о самом главном – что нужно сделать для того, чтобы состояться в профессии и достигнуть вершин в карьере.

Вторая часть встречи носила экскурсионный характер. Ребята побывали в районном краеведческом музее, бассейне “Дельфин” и Ледовой арене, а также увидели сельхозпроизводство на примере ОАО “Вульковский рассвет”.